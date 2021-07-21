Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu

Türkiye'nin eski Avrupa boks şampiyonlarından olan, bir dönem de Bursaspor'da lisanslı olarak sporculuk yapan Resul Küçük, Bursa'daki evinde ölü bulundu.

ACI HABERİ BURSASPOR DUYURDU

27 yaşındaki genç sporcunun vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Bursaspor, "Bir dönem kulübümüzde de boks yapan eski Avrupa Şampiyonu Resul Küçük'ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Resul Küçük'ün cenazesinin memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.