Avrupa tekvando şampiyonasında bir ilk: Babaanne ile torun aynı turnuvada

Türkiye Tekvando Milli Takım Antrenörü olan Kibar Uzunçavdar ile turnuvaya sporcu olarak katılan torunu Sude Yaren Uzunçavdar aynı turnuvaya katıldı.

Babaannesinin antrenör olarak katıldığı turnuvada sporcu olarak yer alan Sude Yaren Uzunçavdar, hislerini İhlas Haber Ajansı ile paylaştı.

"İLERİDE SUDE'Yİ OLİMPİYATLARDA GÖRÜYORUM"

Antrenör babaanne Kibar Uzunçavdar, ”Şimdi torunumla Ümitler Avrupa Şampiyonası’na katıldım. Benim için sadece torundan ziyade orada Milli Takımı temsil etmek Türkiye’yi temsil etmek, en büyük gurur verici şeydi. Çocuklarımızın bazıları şampiyon oldu. Bazıları yenildi, derece maçına giden çocuklarımız oldu. Sude başarılı, önü açık bir sporcu. İleride ben Sude’yi olimpiyatlarda görüyorum, hissediyorum.“ dedi.

"ARKAMDA BABAANNEMİN OLMASI BENİ MOTİVE ETTİ"

Sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, “Ailemizin üçüncü kuşak tekvandocusuyum. Katıldığım 7 uluslararası arenada üst üste şampiyon oldum. Ayrıca şu anda olimpik havuza seçildim. Bu benim için gerçekten çok büyük bir gurur. 16 yaşında olmama rağmen olimpik havuzda olmam beni daha da motive etti. İnşallah çıkacağım maçlarda tekrardan şampiyon olacağım. Aynı zamanda, geçtiğimiz Avrupa Şampiyonasına babaannem ile gittim. Bu benim için gerçekten büyük bir gurur. Daha önce Avrupa şampiyonalarına gitmiştim ancak bu diğerlerinden daha farklıydı. Çünkü, arkamda babaannemin ve ailemin olup beni desteklemesi beni daha da motive etti.” dedi.