Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına RB Leipzig deplasmanında çıktı. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı ve Başakşehir ilk maçından puansız ayrıldı.

Alman temsilcisine galibiyeti getiren goller, 16. ve 20. dakikalarda İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino'dan geldi.

Orijini sol bek olan ve 3'lü savunma ile oynayan RB Leipzig'in sol kanatında oynayan Angelino, son 3 maçında 4 kez ağları sarsmayı başardı.

Grubun 2. haftasında Başakşehir evinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacakken, RB Leipzig ise Manchester United deplasmanına konuk olacak.

CAIÇARA SAKATLANDI VE HASTANEYE KALDIRILDI

Başakşehir'de sakatlık şoku yaşanıyor. Brezilyalı sağ bek Caiçara, karşılaşmanın 30. dakikasında bir sakatlık geçirdi ve yerde kaldı. Yerini Berkay Özcan'a bırakan başarılı futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR'İN 31. AVRUPA MAÇI

Başakşehir, Leipzig mücadelesiyle Avrupa kupalarında 31. karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.



Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Başakşehir, kalesinde 47 gole engel olamadı.