BB Erzurum-Hatayspor maçında ilginç görüntü

Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurum evinde Hatayspor'u ağırladı.

Bu sezon kış şartlarında en zorlu deplasmanlardan biri olarak görülen Kazım Karabekir Stadyumu hem zemini hem de hava şartlarıyla futbolcuları zorluyor.

ALTTAN ISITMA AÇILIRSA...

Mücadelenin ilk dakikalarında -7 derecede alttan ısıtma sistemi devreye sokulunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları durumu tiye alsa da havanın soğukluğu bu görüntüyle gözler önüne serildi.

Karşılaşmayı konuk ekip Hatayspor 3-1 kazandı.