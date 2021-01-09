Belhanda coştu, Galatasaray  gol oldu yağdı!

Galatasaray ile Gençlerbirliği Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray, 6-0 kazandı.

Karşılaşmaya golle başlayan Galatasaray, Diagne'nin 27. saniyede attığı golle öne geçti: 1-0. Sarı-kırmızılı ekip, Belhanda'nın 30., 44. ve 45+2. dakikada kaydettiği gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kaydetti.

İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Galatasaray 64. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 67. dakikada Babel'in penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı.





Galatasaray bu sonuçla puanını 33'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Diagne, gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, son haftalardaki golcü kimliğini sürdürdü.

Ligde çıktığı son 7 müsabakanın 6'sında fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 9 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne'den sezonun en erken golü

Sarı-kırmızılı futbolcu Diagne, Süper Lig'de bu sezonun en erken golünü attı.

Gençlerbirliği müsabakasının 27. saniyesinde fileleri havalandıran Diagne, ligde bu sezon atılan en erken golü tekrarladı.

Bundan önceki en erken gol, ligin 8. haftasındaki Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği müsabakasının 28. saniyesinde başkent temsilcisinden Sefa Yılmaz atmıştı.

Belhanda'dan 17 dakikada hat-trick

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, 17 dakika içinde 3 gol birden kaydetti.

Gençlerbirliği karşısında ilk golünü 30. dakikada kaydeden tecrübeli futbolcu, 44. dakikada kendisinin ikinci golünü kaydetti. Mücadelenin 45+2. dakikasında bir gol daha bulan Belhanda, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol birden atma sevinci yaşadı.

Belhanda, bu sezon ligde 5 gole ulaştı.

Oğulcan, gol sayısını 3'e, Babel 2'e çıkardı

Süper Lig'de bu sezon Oğulcan Çağlayan 3, Ryan Babel ise 2. golünü kaydetti.

Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü atan Oğulcan, 17. haftadaki Konyaspor müsabakasında da gol atma başarısı gösterdi. Genç oyuncu, Gençlerbirliği ağlarını da sarsarak ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

Bu karşılaşmada Galatasaray'ın 6. golünü atan Babel ise MKE Ankaragücü müsabakasının ardından bir başka başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin de ağlarını sarstı ve gol sayısını 2'ye çıkardı.

Ozornwafor, Galatasaray'da ilk maçına çıktı

Sarı-kırmızılı ekibin genç stoperi Valentine Ozornwafor kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılı takımla resmi maça çıktı.

Galatasaray'a geçen sezon başında transfer edilen ve resmi maça çıkamadan İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Almeria'ya kiralanan 21 yaşındaki stoper, bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma döndü. Sezonun ilk yarısı için lisansı çıkarılmayan Ozornwafor'a transfer döneminin gelmesiyle lisans çıkarıldı.

Müsabakanın 82. dakikasında Ryan Donk'un yerine oyuna giren genç oyuncu, kariyerinde Galatasaray formasını bir resmi maçta terletti.

İki maç sonra kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 2 müsabaka sonra galibiyet aldı.

Ligin 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 17. haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle 2021 yılında çıktığı 3 maçında ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.

İç sahada son 6 maçta yenilmedi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 6 lig maçında mağlup olmadı.

Bu sezon evindeki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Göztepe'yi mağlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 14 kez fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

İki yıl sonra 6-0'lık galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de 2 yıl aradan sonra 6 farklı galibiyet elde etti.

Ligde 2018-2019 sezonunun 18. haftasında 19 Ocak 2019'da sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 2 yıl sonra bir başka başkent temsilcisini aynı skorla yenme başarısı gösterdi.

Galatasaray-Gençlerbirliği rekabetinde 20 yıl sonra ilk

Sarı-kırmızılı ekip, 6-0 yendiği başkent temsilcisi karşısındaki en farklı galibiyetini tekrarladı.

Ligde kırmızı-siyahlı takımı 1999-2000 sezonunun ikinci yarısında 9 Nisan 2000'de 6-0 mağlup eden Galatasaray, 20 yıl sonra rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

Gençlerbirliği'ne yine puan yok

Galatasaray, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı son 7 maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, başkent temsilcisini lig tarihinde 49. kez ağırladı. Bu müsabakaların 34'ünü kazanan Galatasaray, rakibine sadece 7 kez yenildi. İki takım arasındaki 8 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 102 gole Gençlerbirliği 44 golle karşılık verebildi.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da ağırladığı kırmızı-siyahlı takımı üst üste 7. maçta da evine puansız gönderdi.

Galatasaray: 6 - Gençlerbirliği: 0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Donk (Dk. 82 Ozornwafor), Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı (Dk. 77 Luyindama), Belhanda (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Babel), Arda Turan, Diagne (Dk. 77 Sekidika)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Johansson, Arda Kızıldağ (Dk. 69 Halil İbrahim Pehlivan), Toure, Polomat, Piris Da Motta (Dk. 82 Mustafa Seyhan), Murat Yıldırım, Candeias (Dk. 69 İlker Karakaş), Soner Dikmen, Sefa Yılmaz (Dk. 69 Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek)

Goller: Dk. 1 Diagne, Dk. 30, 44 ve 45+2 Belhanda, Dk. 64 Oğulcan Çağlayan, Dk. 67 Babel (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 25 Ayite, Dk. 29 Polomat, Dk. 70 Piris Da Motta (Gençlerbirliği)