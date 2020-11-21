Beşiktaş, Başakşehir'in serisine son verdi

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-2 yenerek rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.

SPOR 21.11.2020, 21:06
Beşiktaş, Başakşehir'in serisine son verdi

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.

Karşılaşmada etkili başlayan ve Başakşehir'e gol fırsatı vermeyen Beşiktaş, 44. dakikada Atiba ve 45. dakikada Larin'in kaydettiği gollerde ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Medipool Başakşehir karşısında Beşiktaş, 72. dakikada Aboubakar'ın penaltıdan bulduğu golle farkı 3'e çıkardı: 3-0. Başakşehir'de penaltıyı yapan Mehmet Topal ise ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'in 81. ve 90+3. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı 1'e indirse de Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrılarak rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 13'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise 13 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta derbi maçta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise Denizlispor'u konuk edecek.

#Beşiktaş #Medipol Başakşehir
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