Beşiktaş Borussia Dortmund'a yenildi

Vodafone Park'ta 19.45'te başlayan karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetti.

Beşiktaş 3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi.

Borussia Dortmund öne geçti. 20. dakikada sağ kanattan gelişen Borussia Dortmund hücumunda Thomas Meunier'in ön direğe ortasında Jude Bellingham ön direkte vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti. 0-1

Haaland farkı ikiye çıkardı. 45+3. dakikada sol kanatta kazanılan taç atışını çabuk kullanan Borussia Dortmund, Jude Bellingham'la son çizgiye indi. Jude Bellingham son çizgide topu kale önündeki Erling Haaland'a gönderdi topu ağlara gitti. 0-2

Beşiktaş'ta Montero farkı bire indirdi. 90+4. dakikada Rakip ceza alanı ortasında sağ çizgide kazanılan serbest vuruşta Miralem Pjanic topun başına geçti ve ceza sahasına kale önüne ortaladı. Francisco Montero mükemmel bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluştu. 1-2

Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında 28 Eylül Salı günü saat 19.45’te Ajax’a konuk olacak.

Sergen Yalçın'ın ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi

Mücadele teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk oldu. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterdi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin dönerek vuruşunda kaleci Kobel topu güçlükle çeldi.

12. dakikada sağ kanattan Ghezzal'in ortasında arka direkte Atiba topu indirmek istedi. Batshuayi'den önce kaleci Kobel topun sahibi oldu.

GOL - 20 . dakikada sağ kanattan Meunier'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Jude Bellingham, dar açıdan uzak köşeye sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. 0-1

27. dakikada hızlı gelişen Dortmund atağında Malen, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Kaleci Ersin ile karşı karşıya pozisyonda topu Haaland'a çıkarttı. Haaland'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

28. dakikada sağ kanattan hareketlenen Brandt'ın pasıyla topla buluşan Reus'un yakın mesafeden yaptığı vuruşta Ersin gole izin vermedi.

GOL - 45+3. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Bellingham'ın ön direğe çıkarttığı topa Haaland dokundu ve topu filelere gönderdi. 0-2

İlk yarı Borussia Dortmund'un 2-0 üstünlüğüyle geçildi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

67. dakikada Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çalım denedi. kaleci Kobel araya girdi.

71. dakikada savunmanın arkasına sarkan Haaland'ın vuruşunda Ersin gole izin vermedi. Seken topu da Welinton uzaklaştırdı.

90+2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Wolf'un arka direğe çıkarttığı topa Knauff vuruşunu yaptı. Top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

GOL - 90+4. dakikada Pjanic'in sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Montero kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Nsakala, De Souza, Pjanic, Atiba (Dk. 78 Salih Uçan), Ghezzal (Dk. 89 Gökhan Töre), Larin (Dk. 61 Kenan Karaman), Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels (Dk. 70 Marin Pongracic), Akanji, Guerreiro, Brandt (Dk. 46 Axel Witsel), Bellingham (Dk. 69 Marius Wolf), Dahoud, Reus, Haaland (Dk. 86 Ansgar Knauff), Malen (Dk. 69 Youssoufa Moukoko).

Goller: Dk. 20 Jude Bellingham, Dk. 45+3 Haaland (Borussia Dortmund) Dk. 90+4 Montero (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 43 Welinton, Dk. 45 Montero, Dk. 76 Atiba (Beşiktaş), Dk. 55 Thomas Meunier, Dk. 79 Moukoko (Borussia Dortmund)