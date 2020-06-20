Beşiktaş deplasmanda farklı kazandı

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1 yendi.

SPOR 20.06.2020, 20:56 21.06.2020, 10:56
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Beşiktaş deplasmanda farklı kazandı

 Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1 yendi.

10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in sol kanattan ortasında, ceza sahasında Ruiz'in kafa vuruşu sonrası top kaleci Tolgahan Acar'dan dönerken, pozisyonu takip eden Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 0-1.

15. dakikada Ljajic'in ortasında topla buluşan Elneny'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

29. dakikada Aissati'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa şutu sonrası top üstten auta çıktı.

32. dakikada rakip savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lopes'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

39. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Murawski'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada Yukatel Denizlispor eşitliği sağladı. Murawski'nin soldan ortasında, ceza sahasında topu kontrol eden Estupinan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1. 

55. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Rodallega'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top Gökhan Gönül'e çarpıp, oyun alanına geri döndü.

60. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ljajic'in korner atışında, ön direkte Gökhan Gönül şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

67. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkarttı. Burak Yılmaz'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou, meşin yuvarlağı filelere buluşturdu: 1-3.

75. dakikada Beşiktaş 4. golü buldu. Ljajic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kaleci Tolgahan Acar'ın çabasına rağmen ağlara gitti: 1-4.

78. dakikada Beşiktaş skoru 5-1 yaptı. Elneny'nin ara pası sonrası ceza sahasında topu kontrol eden Diaby'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-5.

Kalan sürede her iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve Beşiktaş maçtan 5-1 galip ayrıldı.

#Denizlispor #Beşiktaş #Süper Lig
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