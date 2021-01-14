Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak haftanın maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

MHK GENÇ HAKEM ATAMADI

Sezon başından bu yana 3 büyüklerin maçlarına genç hakemleri atayan MHK, bu kez tercihini tecrübeli isimden yana kullandı.