Beşiktaş'ın serisine Alanyaspor "Dur" dedi

Alanyaspor'la Beşiktaş Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alanyaspor 2-1 kazandı.

İlk yarıda oyuna baskılı başlayan Alanyaspor, 26. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti: 1-0. İlk yarı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Beşiktaş daha etkili olan taraf olsa da Alanyaspor 79. dakikada Bakasetas'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Beşiktaş 90. dakikada Aboubakar'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirse de Alanyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Alanyaspor'da Babacar, 82. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.

Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise Erzurumspor'u konuk edecek.