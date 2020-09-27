Beşiktaş, Konya'da fena dağıldı!

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 4-1'lık skorla İttifak Holding Konyaspor oldu.



İttifak Holding Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 63'te Levan Shengelia, 63 ve 83'te (P) Artem Kravets kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 90+1. dakikada Gökhan Töre'den geldi.



Beşiktaş'ın savunmada yaptığı hatalar, özellikle Domagoj Vida'nın kötü performansı, siyah-beyazlı takımda dikkat çeken noktalardan oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sırasında sosyal medyada Domagoj Vida'ya sert tepki gösterdiler.



Bu galibiyetin ardından İttifak Holding Konyaspor puanını 4'e yükseltirken, Beşiktaş 3 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.