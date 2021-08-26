Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Shakhtar'ın Monaco'yu elemesinin ardından Beşiktaş, gruplara 4. torbadan katılmaya hak kazandı. Siyah-beyazlıların böylece Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö ve Wolfsburg'la aynı gruba düşme şansı kalmadı. Devler Ligi'nde kura çekimi bugün saat 19.00'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

SPOR 26.08.2021, 13:03
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tek temsilcimiz Beşiktaş'ın yer alacağı torba belli oldu. Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ın Monaco'yu Devler Ligi'nin dışına itmesinin ardından siyah-beyazlıların 4. torbada yer alacağı kesinleşti.

ZORLU RAKİPLER TEMSİLCİMİZİ BEKLİYOR

4. torbada yer alacak Beşiktaş'a grup aşamasında Dinamo Kiev, Sheriff, Club BruggeYoung BoysMilanMalmö ve Wolfsburg'un rakip olma şansı kalmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şöyle:

1. Torba: ChelseaVillarrealAtletico MadridManchester City, Bayern Münih, Inter, LilleSporting Lizbon

2. Torba: Real MadridBarcelonaJuventusManchester UnitedPSGLiverpool, Sevilla, Borussia Dortmund

3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar DonetskRB LeipzigSalzburgBenfica, Atalanta, Zenit

4. Torba: Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Beşiktaş

#Şampiyonlar Ligi #Beşiktaş #Ukrayna #kura çekimi #AksuTV #aksutv haber
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