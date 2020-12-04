Beşiktaş seriye bağladı

Beşiktaş ile Kasımpaşa Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı siyah-beyazlı ekip 3-0 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve rakip yarı alanda baskılı bir oyun oynayan Beşiktaş aradığı golü 45+3. dakikada Mensah ile buldu. İlk yarı siyah-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'da Hadergjonaj, 55. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Rakibi 10 kişi kaldıktan sonra rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, 69. dakikada Atiba ve 75. dakikada Aboubakar'ın golleriyle farkı açtı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bir maç eksiği olan Beşiktaş bu sonuçla puanını 19'a çıkardı. Kasımpaşa ise 15'te kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise Denizlispor'u konuk ediyor.

MAÇ TABLOSU

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 81 Necip Uysal), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 82 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 79 N'Sakala), Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Dk. 13 Varga), Tirpan, Hajradinovic, Koita (Dk. 79 Doğucan Haspolat), Alan (Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Yasin Dülger), Hodzic

Goller: Dk. 45+2 Mensah, Dk. 68 Atiba, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 54 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 70 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)