Beşiktaş, Sivas'ta 3 golle güldü!
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.
9' Ceza sahası sol çaprazdan Yatabare'nin şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.
12' Sağ kanattan son çizgiye inen Ghezzal'in ortasında ceza sahası içinde Alex Teixeira, topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda da top filelere gitti. 0-1
14' Sol kanattan Erdoğan'ın ortasında Montero'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Isaac Cofie'nin şutu az farkla auta çıktı.
26' Sol kanattan Uğur'un ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
39' Kenan'ın ceza sahasının çağ çaprazından vuruşunda top kaleci Muammer'de kaldı.
43' Meras'ın ceza sahası içine ortasında Ghezzal kafayla topu filelere gönderdi. 1-2
50' Atiba, Fayçal'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Atiba Hutchinson
71' 69.dakikaki yaşanan pozisyonda Hakan'ın ceza sahasında topa elle müdahale etmesi nedeniyle hakem VAR'a gitti.
72' Pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını işaret etti.
73' GOL! Batshuayi skoru 3-1 yapan golü attı.Gol - Michy Batshuayi
84' Hakem Josef'in ceza sahasında topa elle müdahale etmesi nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.
86' GOL! Fayçal, Sivaspor adına skoru 3-2 yapan golü attı ve farkı bire indirdi.Gol - Fayçal Fajr
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Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Sarper Barış Saka, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay
Sivasspor: Muammer, Goutas, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Henrique
Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Kayode, Sefa, Garcia, Moussa, Kerem, Koray, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Montero, Rosier, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan, Batshuayi
Yedekler: Emre, Rubio, Souza, Gökhan, Can, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan, Demir
Teknik direktör: Önder Karaveli
Goller: Yatabare (dk. 26) (Sivasspor), Batshuayi (dk. 12), Ghezzal (dk. 43) (Beşiktaş)
Sarı kart: Welinton (Beşiktaş)
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