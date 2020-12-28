Beşiktaş, Sivasspor'u 3 golle geçti

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Beşiktaş sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın golleri Güven, Larin ve Oğuzhan'dan geldi.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-0'lık skorla kazandı.

VAR GOL DEDİ

Beşiktaş adına maçtaki ilk golü 18. dakikada Güven Yalçın attı. Bu gol öncesinde taç olup olmadığına dair VAR incelemesi yapıldı ve onayın ardından gol kararı kesinlik kazandı. Beşiktaşlı futbolcular golü geçen hafta annesini kaybeden Vincent Aboubakar'a armağan etti.

HAKAN ARSLAN DEVRE ARASI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu pozisyonda taç olduğuna dair devre arasında hakem Arda Kardeşler'e telefonla itiraz eden Hakan Arslan, iki sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Cyle Larin, 84. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup, 90+2. dakikada ceza sahası dışından attığı golle maçın skorunu belirledi.

Üst üste 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 28'e yükseltti ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta iki maçlık galibiyet serisi sona eren Sivasspor, 17 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde bir sonraki maçını 3 Ocak Pazar günü Kayserispor'a karşı deplasmanda oynayacak. Sivasspor ise 2 Ocak'ta Denizlispor'u konuk edecek.