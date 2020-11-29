Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'olgu' cevabı

Derbi öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında sosyal medyada da 'twit savaşları' başlamıştı.

NELER OLMUŞTU?

Siyah-beyazlılar önceki maçlarda verilmeyen penaltılarını ima ederek, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Fenerbahçe cephesinden de kısa süre içerisinde rakibine cevap gelmişti. Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, "Algı; maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak." İfadeleri kullanmıştı.

Maçın Beşiktaş lehine tamamlanmasının ardından ise Beşiktaş son sözü söylemek için yeniden sahneye çıktı.

"ALGI DEĞİL OLGU"

Siyah-beyazlılar Fenerbahçe'nin algı paylaşımına atıfta bulunarak, "Algı değil olgu" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Rakibine sahada üstünlük kuran Beşiktaş bu twitle sosyal medyada da son sözü söyledi.