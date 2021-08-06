Bir madalya da Merve Çoban'dan

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaştı.

Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı 3. sırada tamamladı.

Merve Çoban, 61 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıktı.

Merve Çoban: Finale çıkamadığım için aşırı üzgünüm

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda bronz madalya kazanan Merve Çoban, altın madalya alamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Nippon Budokan'daki yarı final maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Merve, istediklerini yapamadığı için finale çıkamadığını belirtti.

Merve, hedefine ulaşamadığını aktardı.

"Yapmak istediklerimi yapamadım. Amacım tabii ki altın madalya almaktı. Sonuçta burada kendi sıkletimde yarışıyorum. Çoğu sporcu bu sıklete alışık değildi. Hepsi bildiğim sporcular ama olmadı. Şu an çok üzgünüm. Finale çıkamadığım için aşırı üzgünüm. Üzüntüm, bronz madalya kazanmanın sevincinden daha ağır. Daha önce defalarca yendiğim bir sporcuya kaybettim."

Oldukça üzgün olan milli sporcu, yarı finaldeki rakibinin kaçak bir dövüş ortaya koyduğunu da anlattı.

"Rakibimin puanın üstüne yatacağı belliydi. Olmadı, alamadım maçı. Genel olarak karate branşı çok başarılı oluyor burada. Hakemler de çok iyi. Ülke bazlı taraf tutma olabiliyor ama burada hiç olmadı."