Çöküş devam ediyor.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 33’ncü haftasında Kahramanmaraşspor, kendi sahasında yarın İnegölspor ile karşı karşıya geldi.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 33’nci haftanın maçları bugün oynanan birbirinden zorlu karşılaşmalarla devam etti. Ligde çıktığı son 5 lig maçından da mağlubiyetle ayrılan Kahramanmaraşspor, kendi sahasında İnegölspor’u konuk etti.
Ligde çıkış arayan iki rakibi karşı karşıya getiren karşılaşmayı konuk ekip İnegölspor 1-0 kazandı ve hanesine önemli bir 3 puan yazdırdı. İnegölspor’a galibiyeti getiren golü 22’nci dakikada Metin Yüksel kaydetti. Ligde oynadığı son 6 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılan Kahramanmaraşspor’da ise kötü gidiş devam etti.
Kahramanmaraşspor’da Kadir Kaan Özdemir 90+4’te, İnegölspor’da ise Fatih Çiplak 90+8’de gördüğü kırmızı kart ile takımlarını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçlarla birlikte aldığı galibiyetle puanını 28’e yükselten İnegölspor, 13’ncü basamakta haftayı kapatırken, Kahramanmaraşspor ise 31 puanda kaldı ve 12’nci sıraya geriledi.
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