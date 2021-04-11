Çöküş devam ediyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 33’nci haftanın maçları bugün oynanan birbirinden zorlu karşılaşmalarla devam etti. Ligde çıktığı son 5 lig maçından da mağlubiyetle ayrılan Kahramanmaraşspor, kendi sahasında İnegölspor’u konuk etti.

Ligde çıkış arayan iki rakibi karşı karşıya getiren karşılaşmayı konuk ekip İnegölspor 1-0 kazandı ve hanesine önemli bir 3 puan yazdırdı. İnegölspor’a galibiyeti getiren golü 22’nci dakikada Metin Yüksel kaydetti. Ligde oynadığı son 6 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılan Kahramanmaraşspor’da ise kötü gidiş devam etti.