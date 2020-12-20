Cüneyt Çakır imajı ile sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk olurken maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın saçı da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.







350. MAÇINA ÇIKTI



Öte yandan hakem Cüneyt Çakır, Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesiyle kariyerindeki 350. maçına çıkmış oldu.