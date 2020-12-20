Cüneyt Çakır imajı ile sosyal medyayı salladı
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, yeni saç stili ile tüm dikkatleri üzerine çekerken sosyal medyada da gündem oldu.
SPOR 20.12.2020, 11:41
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk olurken maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın saçı da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
350. MAÇINA ÇIKTI
Öte yandan hakem Cüneyt Çakır, Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesiyle kariyerindeki 350. maçına çıkmış oldu.
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