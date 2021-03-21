Dev derbide kazanan çıkmadı!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
SPOR 21.03.2021, 20:57
Vodafone Park'ta oynanan derbi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş'ın golü 48. dakikada Domagoj Vida'dan gelirken, Fenerbahçe'nin golünü 89. dakikada Ozan Tufan kaydetti.
Bu sonuçla lider Beşiktaş 66 puana, Fenerbahçe ise 59 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Denizlispor'u ağırlayacak.
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