Dev maçta kazanan Fenerbahçe!

Zirve takipçilerinden Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşırken, sarı-lacivertliler karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak kritik üç puanın sahibi oldu.

İlk yarıda oyunun hakimi olan Fenerbahçe, üst üste yakaladığı pozisyonlarda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemedi. İkinci devrede de oyun üstünlüğünü sürdüren Kanarya, 76. dakikada Yunan yıldızı Pelkas'ın yaklaşık 23 mertreden attığı müthiş golle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililerin kalan dakikalardaki baskısı sonuç vermeyince Fenerbahçe zorlu maçtan zaferle ayrıldı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA TUTUNDU

Trabzonspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 54'e çıkararak ikinci sıradaki Beşiktaş'la puanını eşitledi ve şampiyonluk yarışında yeniden 'ben de varım' dedi. Dördüncü sıradaki Trabzonspor ise 48 puanda kalırken, şampiyonluk yarışında yara aldı.

FIRTINA 2 AY SONRA MAĞLUP

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Bordo-mavililer bundan önce ligdeki son mağlubiyetini 26 Aralık'ta yine evinde Galatasaray'a karşı almıştı.

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