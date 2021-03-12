Düellodan Kartal çıktı!

Başakşehir'in ise 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Kara Kartal'a 3 puanı getiren goller; Larin, Welinton ve Josef'ten geldi. Ev sahibinin sayılarını ise Deniz Türüç ile Demba Ba kaydetti. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 5'er puan fark atan Beşiktaş, Başakşehir engelini zor da olsa aştı, şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj yakaladı.

Süper Lig'in 30. haftasında lider Beşiktaş, alt sıralardan kurtula mücadelesi veren Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan 90 dakika nefesleri kesti. Gol düellosuna sahne olan mücadele Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kara Kartal'a 3 puanı getiren goller; Cyle Larin, Welinton ve Josef de Souza'dan geldi. Başakşehir'in Deniz Türüç ve Demba Ba ile bulduğu goller ise puan için yeterli olmadı. Lider Beşiktaş, kritik 3 puanın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 5'er puan fark attı, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağladı.

3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Başakşehir ise 29 puanla ateş hattında kaldı. Beşiktaş'ta cezalı olan teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçını locadan yöneticilerle birlikte takip etti.

