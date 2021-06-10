Elbistanspor 0-1 Türkoğlu Belediyespor

Maç öncesi soyunma odasına giden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz oyunculara moral verip, 3 gollü galibiyet için prim sözü verdi.

Gürbüz, Türkoğlu belediyesporlu futbolculara da başarı dileklerini iletti.



Elbistanspor maça Mehmet Dilaver, Mehmet Doğan, İlyas Aksu, Fatih Özen, Semih Kurtulmuş, Sefa Ayvaz, Özgür Meriç Gayretli, Zafer Çuvalcı, Feyzan Furkan Göroğlu, Metehan Terzi, ve Osman Mertoğlu 11’i, Türkoğlu Belediyespor ise Ali Tokat, Ömer Kesici, Can Taylan, Mehmet Can Aslan, Bünyamin Kasal, Ergin Kankal, Emre Akdağ, Oğuz Kaan Kıldacı, Vedat Aydın, Hasan Güvendik ve Osman Ersöz 11’i ile sahaya çıktı.



Türkoğlu Belediyespor karşılaşmanın 39. dakikasında 8 numaralı formalı Hasan Güvendik’in attığı gol ile karşılaşmayı 1-0 galibiyetle tamamlayarak sezona 3 puanla başlayan taraf oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4.grubun ilk karşılaşmasını Hamza pehlivan yönetti. Pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz oynan karşılaşmayı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan sert, Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve kulüp yöneticileri izledi.



Maç sonu değerlendirme yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, bu maçın ne ilk ne son olarak değerlendirilmemesi gerektiğine değinerek, 3.lige yükselme yolunda kıyasıya mücadele edeceklerini söyledi. Başkan Okumuş misafirperverliklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.