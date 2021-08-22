Enner Valencia forma bekliyor
Fenerbahçe'de ağrıları büyük oranda geçen ve takımla çalışmalara başlayan Enner Valencia, Antalyaspor mücadelesinde forma giymek istiyor.
SPOR 22.08.2021, 15:26
Ağrıları büyük oranda geçen ve takımla çalışmalara başlayan Enner Valencia, Antalyaspor mücadelesinde forma giymek istiyor.
RİSKE EDİLMEYECEK
Vitor Pereira, Ekvadorlu golcü için kesin kararını bugün verecek. Portekizli teknik adamın, sakatlıktan yeni çıktığı için Valencia’yı ilk 11’de riske etmesi beklenmiyor.
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 22 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Beşiktaş
|2
|4
|3. Karagümrük
|2
|4
|4. Kasımpaşa
|2
|4
|5. Trabzonspor
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|3
|8. Konyaspor
|1
|3
|9. Alanyaspor
|2
|3
|10. Gaziantep FK
|2
|1
|11. Adana Demirspor
|2
|1
|12. Hatayspor
|1
|1
|13. Antalyaspor
|1
|1
|14. Rizespor
|2
|1
|15. Göztepe
|1
|1
|16. Kayserispor
|2
|1
|17. Sivasspor
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Giresunspor
|2
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemenspor
|1
|3
|5. Bandırmaspor
|1
|3
|6. Manisa FK
|1
|3
|7. Samsunspor
|1
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Adanaspor
|2
|2
|10. Altınordu
|2
|1
|11. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|12. Bursaspor
|1
|1
|13. Ankaragücü
|1
|1
|14. Gençlerbirliği
|2
|1
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Brighton
|2
|6
|3. Everton
|2
|4
|4. Brentford
|2
|4
|5. Man City
|2
|3
|6. M. United
|1
|3
|7. Chelsea
|1
|3
|8. West Ham
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Leicester City
|1
|3
|11. Tottenham
|1
|3
|12. Watford
|2
|3
|13. Crystal Palace
|2
|1
|14. Leeds United
|2
|1
|15. Wolverhampton
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Arsenal
|1
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|2
|4
|2. Mallorca
|2
|4
|3. Valencia
|2
|4
|4. Real Madrid
|1
|3
|5. Sevilla
|1
|3
|6. Atletico Madrid
|1
|3
|7. Cádiz
|2
|2
|8. Real Betis
|2
|2
|9. Athletic Bilbao
|2
|2
|10. Granada
|2
|2
|11. Espanyol
|2
|2
|12. Villarreal
|2
|2
|13. Levante
|1
|1
|14. Elche
|1
|1
|15. Osasuna
|1
|1
|16. Celta de Vigo
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Real Sociedad
|1
|0
|19. Rayo Vallecano
|1
|0
|20. Deportivo Alaves
|2
|0
Günlük GazetelerTümü