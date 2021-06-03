EURO 2020'ye kazanarak gidiyoruz!

EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ve Gine ile karşılaşan A Milli Takım son provasını Moldova karşısında yaptı.







A Milli Takım, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi Almanya'da oynadığı maçta rakibini 2-0 mağlup etti.



A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77'de Cengiz Ünder kaydetti.







Milliler daha önce Antalya'da oynadığı iki hazırlık maçında Azerbaycan'ı mağlup ederken Gine ile berabere kalmıştı.



A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya ile karşılaşacak.







TÜRKİYE 2-0 MOLDOVA



STAT: Benteler Arena



HAKEMLER: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Dominik Schaal



TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Kaan Ayhan), Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Ozan Tufan (Dk. 46 Cengiz Ünder), Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı (Dk. 68 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu (Dkk. 68 Ozan Kabak), Burak Yılmaz (Dk. 84 Mert Müldür)



MOLDOVA: Dumitru Celeadnic - Ion Jardan, Veaceslav Posmac, Maxim Potirniche, Igor Arhirii, Alexandru Antoniuc (Dk. 67 Costrov), Vadim Rata, Gheorghe Anton (Dk. 56 Dros), Dan Spataru (Dk. 87 Clescenco), Sergiu Platica, Vitalie Damaşcan (Dk. 67 Nicolaescu)



GOLLER: Dk. 58 Burak Yılmaz, Dk. 77 Cengiz Ünder (Türkiye)



SARI KARTLAR: Damaşcan (Moldova)



