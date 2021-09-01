Falcao, Rayo Vallecano ile anlaştı

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan, istikrardan uzak performansı nedeniyle Fatih Terim'in gözden çıkardığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, İspanyol kulübü Rayo Vallecano ile anlaşma sağladı.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Galatasaray Kulübü, Falcao'nun sözleşmesinin de karşılık feshedildiğini duyurarak, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

FALCAO'NUN EŞİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Tecrübeli futbolcunun eşi Lorelei Taron, Instagram'da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." ifadelerini kullanarak veda sinyali vermişti.

Kolombiyalı forvetinin takımdan ayrılışı sonrası Galatasaray'ın takım bütçesinde de geniş bir yer açılmış olacak.

43 MAÇTA 20 GOL ATTI

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan ve aldığı yüksek maaş nedeniyle takımdan ayrılması istenen Falcao, sarı-kırmızılı formayı toplam 43 karşılaşmada giydi. Kolombiya golcü 43 maçta, 20 gol atıp 3 asist yaptı.