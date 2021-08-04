Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı

Galatasaray bu sezon kadrosunda yer vermeyeceği futbolcularla yolları bir bir ayırıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma veda eden isimler arasına Jimmy Durmaz da eklendi.

GEÇEN SEZON KİRALIK OLARAK FORMA GİYMİŞTİ

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon da kiralık olarak Karagümrük forması giymişti.