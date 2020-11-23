Fatih Terim'den tepki: Korku dağları bekler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrasında konuştu ve maçın sonuna 5 dakika eklenmesine tepki gösterdi.

SPOR 23.11.2020, 22:11
Fatih Terim'den tepki: Korku dağları bekler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih TerimKayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Terim, "Bir defa mücadelesi için Kayserispor'u tebrik ediyorum. Hem 11'e 11, hem 11'e 10. Aldıkları puan için tebrik ediyorum. 1 isabetli şutları var, o da gol. Futbol da böyle bir oyun işte... 25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle, ilk yarı farklı skorla garantiye alıp içeri girmeliydik. Maalesef, yakın mesafelerden goller atamadık. Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimse amorti vermiyor." dedi.

Oyunun çok durmasına rağmen 5 dakika uzatma verilmesinin az olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, bravo, tebrikler. Genç oynatıyor, çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır! Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek. 5 dakika mı uzatmalar Allah rızası için ya! Bu nedir ya! Biz oynamak istiyoruz! Oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra isterseniz daha fazla ekleyin. Sarı kart o da yok. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var. Anlamadım bu işi." ifadelerini kullandı.

Maçta topun oyunda kalma süresinin çok az olduğunu belirten tecrübeli antrenör, "Borç para alır gibi borç dakika mı kardeşim! Biz de saat tutuyoruz kardeşim. Şu maça tutun, oynanmayan kaç dakika var! Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum. Ağır hareket etmeyi anlarım ama bütün maç buna müsaade edersen olmaz. Sonra da 5 dakika veriyorsun. Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz. İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler." diye konuştu.

#Galatasaray #Fatih Terim #Kayserispor
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 05:49
Güneş 07:13
Öğle 12:24
İkindi 15:01
Akşam 17:24
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7