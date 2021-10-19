Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçında taktik değişecek
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu Avrupa Ligi müsabakası öncesinde çift forvetli sistemden vazgeçiyor. Sarı-kırmızılılar Rus ekibine karşı 4-3-3 taktiğiyle sahada olacak.
SPOR 19.10.2021, 09:52
Zorlu ve yoğun fikstürde kadrosunu ekonomik kullanmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında önemli bir değişim yapmaya hazırlanıyor.
MARCAO VE BOEY 11'E DÖNÜYOR
Tecrübeli hocanın Rusya'da Sacha Boey, Marcao, Berkan Kutlu, Barış Alper ve Mostafa Mohamed'i 11'e alması bekleniyor.
Fatih Terim'in DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübede oturtacağı öğrenildi.
TAKTİK 4-3-3
Konyaspor önünde çift forvetli sistemi tercih eden Terim, Moskova'da 4-3-3'e geri dönecek.
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