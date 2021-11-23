Fatih Terim'i bekleyen büyük tehlike!

Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Galatasaray, hem ezeli rakibine kaybedip hem de şampiyonluk yarışında büyük yara alırken, teknik direktörü Fatih Terim'in de derbide gördüğü kırmızı kartla adeta şoke oldu.

Tecrübeli teknik adamın hakem raporuna göre 8 maça kadar ceza alması gündeme gelecek.

RAPORLARA YANSIDI

Maçın hakem ve temsilci raporlarında Fatih Terim'in hakemlere küfür ve hakaret ettiğinin yazıldığı belirtildi.

Terim'in ayrıca yasak olmasına rağmen maçtan sonra soyunma odasına girdiği de raporda yer aldı.

TERİM'SİZ GALATASARAY ZORLANIYOR

Önümüzdeki hafta Malatya ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da tüm gözler Disiplin Kurulu'nun Terim için vereceği kararda.

Galatasaray geçen sezon Terim'in cezası nedeniyle kenarda olmadığı maçlarda istediği sonuçları alamamıştı.