Fenerbahçe 3 Puanı 5 golle aldı!

MAÇTAN DAKİKALAR

16' Zajc'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mezut Özil'in vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

19' Efecan Karaca'nın ceza alanı dışından plase vuruşunu kaleci Altay güçlükle çıkardı.

21' Sağ kanattan ceza alanı içine yerden yapılan ortada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Novais'in vuruşunu kaleci güçlükle engelledi. Dönen topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutu defansa çarparak kornere gitti.

26' Altay Bayındır'ın savunma arkasına gönderdiği topta Rossi, kalecinin üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

32' Mesut Özil'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Dursun'un plase vuruşu sol alt kale direğinden oyun alanına döndü.

38' Sol kanattan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Miha Zajc'ın gelişine vuruşu üstten auta gitti.

44' Alanyaspor'da savunma arkasına sarkan Efecan Karaca vuruşunu yapmak isterken, Kim araya girdi, kaleye yönelen topu Altay güçlükle kornere çeldi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

50' GOL! Mesut skoru 2-0 yapan golü kaydetti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mesut, topu ağlara gönderdi.Gol - Mesut Özil

53' GOL! Tayfur, Alanyaspor adına skoru 2-1 yaptı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Tayfur'un çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti.Gol - Tayfur Bingöl

67' GOL! Tayfur, Alanyaspor'a 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti.Gol - Tayfur Bingöl

78' GOL! Arda Güler, skoru 3-2 yapan golü kaydetti.Gol - Arda Güler

90' GOL! Pelkas, Fenerbahçe adına skoru 4-2 yaptı.Gol - Dimitrios Pelkas

90' GOL! 90+3 Berisha, skoru 5-2 yaptı.Gol - Mergim Berisha

-----------------

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

Alanyaspor: Marafona, Furkan Bayır, Milinovic, Awaziem, Juanfran, Umut Güneş, Novais, Tayfur Bingöl, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Erencan Yardımcı, Diedhiou, Emirhan Aydoğan, Candeias, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Zajc, Crespo, Rossi, Samuel, Mesut Özil, Serdar Dursun

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Sosa, Berisha, Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Rossi (dk. 26)(Fenerbahçe)

Alanyaspor: Marafona, Furkan Bayır, Milinovic, Awaziem, Juanfran, Umut Güneş, Novais, Tayfur Bingöl, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Erencan Yardımcı, Diedhiou, Emirhan Aydoğan, Candeias, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Zajc, Crespo, Rossi, Samuel, Mesut Özil, Serdar Dursun

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Sosa, Berisha, Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Rossi (dk. 26)(Fenerbahçe)