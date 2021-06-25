Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Yarın seçim heyecanı yaşayacak Fenerbahçe'de bugün Genel Kurul'un ilk toplantısı gerçekleşti. Çok sayıda üyenin katıldığı Kongre'nin ilk ayağında Ali Koç'a büyük oranda destek verildi. 2019-2020 yılları için yapılan ibra oylamasında Genel Kurul, Ali Koç ve yönetimini ibra etti.
SPOR 25.06.2021, 17:19
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ülker Stadı'nda başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler tam kadro katılırken, seçimli genel kurula mevcut başkan Ali Koç tek aday olarak girecek. Saha içinde kurulan platformda yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri yer alırken, sarı-lacivertlilerin kongre üyeleri ise tribünlerde yerini aldı.
KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ
Gündemin 7. maddesinde yer alan A fıkrasında 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemi arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, ve yine 7. madde B fıkrasında yer alan 01 ocak 2020-31 Aralık 2020 dönemi arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu ve üyelerinin ibrası, kongre üyelerinin çoğunluğu tarafından oy birliğiyle ibra edildi.
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