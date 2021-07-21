Fenerbahçe Boupendza için Avrupa kulüpleriyle yarış halinde

Fenerbahçe ’de Aaron Boupendza defteri yeniden açıldı. Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncu için Hatayspor ile yeniden pazarlıklara başladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuya talip olan çok sayıdaki kulüpten yalnızca biri.

AVRUPA KULÜPLERİNDEN TALİPLER VAR

Boupendza için İtalyan ekipleri Fiorentina ve Atalanta ile Premier Lig’den Watford da devrede.

Ayrıca Fransız ekibi Lyon ile İskoçya’dan Celtic de oyuncunun durumunu takip ediyor.

DEĞERİ YÜZDE 2 BİN ARTTI

Gabon Media Time’da yer alan habere göre, Boupendza’nın Hatayspor’da geçen sezon 22 golle Süper Lig ’in gol kralı olduğu ve müthiş çıkışı sonrası Transfermarkt’taki piyasa değerinin yüzde 2 bin arttığına dikkat çekildi.

Gabonlu yıldızın, kariyerinin en önemli kararlarından birini vereceğini ve bu nedenle seçimini yapmadan önce iyice düşünmek istediği belirtildi.

OCAK’TA ANLAŞILMIŞTI

Fenerbahçe, Hatayspor’a paranın yanı sıra geniş bir oyuncu havuzundan iki ismi takasta teklif ederek işi bitirmeye çalışacak.

Geçen ocak ayındaki transfer döneminde Boupendza, Fenerbahçe ile; Hatayspor ise Rus ekibi Rubin Kazan ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Ancak sarı-lacivertliler ile Hatay el sıkışamadı, golcü oyuncu ise Rubin’e gitmek istemedi ve böylece takımında kaldı. Boupendza’nın bu transfer döneminde Hatayspor’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.