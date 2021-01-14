Fenerbahçe çeyrek finalde

Sezona çifte şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, ligde aldığı üst üste 4 galibiyetin ardından kupada da yoluna devam etti. Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle geçen Erol Bulut'un ekibi çeyrek finale kaldı. Fenerbahçe'de son anlarda Mert hakan Yandaş kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Maçtan dakikalar

2.dakikada sol kanattan Luiz Gustavo ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

6.dakikada kaleyi çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruşu Caner Erkin kullandı şutu üstten auta gitti

11.dakikada sağ kanattan Varga sert ortaladı kaleye paralel giden topa takım arkadaşları dokunamadı

12.dakikada sol kanattan gelen ortaya Hodzic kafayı vurdu top auta gitti

İLK POZİSYON! 14.dakikada sağ kanattan Varga yerden oynadı uygun durumda Hodzic bekletmeden vurdu şutu auta gitti

SARI KART! 16.dakikada Samatta orta sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

BİR POZİSYON DAHA! 17.dakikada sağ kanattan Yusuf Erdoğan serbest vuruşu kullandı ortasına uygun durumda Hodzic kafayı vurdu ancak şutu auta gitti

23.dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sinan Gümüş bekletmeden vurdu şutu savunmadan sekip kornere gitti

NET POZİSYON! 25.dakikada sol kanattan gelen ortada savunmanın iyi uzaklaştıramadığı topu alan Sinan hemen vurdu kaleci Ertuğrul topu çıkardı

27.dakikada Aytaç ceza sahası dışından vurdu kaleci Harun topu çıkardı ardından Thelin hamle yaptı Harun bir kez daha müdahele etti ve tehlikeli bölgeden top uzaklaştı

SARI KART! 35.dakikada Caner Erkin itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

37.dakikada Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı. Kenara gelen Sinan Gümüş, oyuna dizlikle devam ediyor

39.dakikada Hodzic sağ tarafta kale sahasına çevirdi ancak pası doğrudan dışarı gitti

NET FIRSAT! 44.dakikada Aytaç Kara ceza sahası içinde uygun durumda ayağının dışı ile vurdu şutu az farkla auta gitti

45.dakikada Nazım Sangare ceza sahası yayından vurdu şutu kalecide kaldı

İlk yarı golsüz berabere bitti

İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de devre arasında Sinan Gümüş çıktı Thiam girdi

GOL! 51.dakikada Fenerbahçe Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Caner Erkin ortaladı kale sahasında Samatta kafayla golü attı

HODZIC GOLE YAKLAŞTI! 57.dakikada sol kanattan Yusuf ortaladı kaleci Harun boşa çıktı seken topa Hodzic vurdu şutu savunmaya çarpıp kornere gitti

60.dakikada sağ kanattan korneri Yusuf Erdoğan kullandı ortasına kafayı Luckassen vurdu kaleci Harun son anda kornere çeldi.

65.dakikada ceza sahası dışından Mert Hakan Yandaş vurdu şutu kalecide kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Kasımpaşa'da Isaac Thelin çıktı Anıl Koç girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Fenerbahçe'de Samatta çıktı Ozan Tufan girdi

73.dakikada Anıl Koç ceza sahası dışından vurdu şutu kaleci Harun'da kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada Kasımpaşa'da Varga, Hadergjonaj ve Yusuf Erdoğan çıktı Yasin, Mehmet Fevzi ve Alan Karius girdi

SARI KART! 82.dakikada Hodzic hava topu mücadelesinde yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

84.dakikada sağ kanattan köşe vuruşu paslaşarak kullandı, son olarak Caner Erkin ortaladı savunma son anda topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 85.dakikada Fenerbahçe'de Ferdi çıktı Serhat oyuna girdi

87.dakikada ceza sahası yayı üzerinden topu kontrol eden Alan Carius bekletmeden vurdu şutu az farkla auta gitti

KIRMIZI KART! 89.dakikada Met Hakan ikili mücadele sonucu yerde kaldı, aynı pozisyonda yerde kalan Aytaç'a vurmasının ardından hakem Ümit Öztürk, Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kartını çıkardı

90.dakikada Cisse dönerek vurdu şutu savunmadan sekip kaleye doğru yöneldi ancak son anda direğin dibinden auta çıktı

Maçı Fenerbahçe 1-0 galip bitirdi