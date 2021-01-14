Fenerbahçe çeyrek finalde

SPOR 14.01.2021, 22:49
Fenerbahçe çeyrek finalde

Sezona çifte şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, ligde aldığı üst üste 4 galibiyetin ardından kupada da yoluna devam etti. Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle geçen Erol Bulut'un ekibi çeyrek finale kaldı. Fenerbahçe'de son anlarda Mert hakan Yandaş kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Maçtan dakikalar

2.dakikada sol kanattan Luiz Gustavo ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

6.dakikada kaleyi çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruşu Caner Erkin kullandı şutu üstten auta gitti

11.dakikada sağ kanattan Varga sert ortaladı kaleye paralel giden topa takım arkadaşları dokunamadı

12.dakikada sol kanattan gelen ortaya Hodzic kafayı vurdu top auta gitti

İLK POZİSYON! 14.dakikada sağ kanattan Varga yerden oynadı uygun durumda Hodzic bekletmeden vurdu şutu auta gitti

SARI KART! 16.dakikada Samatta orta sahada yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

BİR POZİSYON DAHA! 17.dakikada sağ kanattan Yusuf Erdoğan serbest vuruşu kullandı ortasına uygun durumda Hodzic kafayı vurdu ancak şutu auta gitti

23.dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sinan Gümüş bekletmeden vurdu şutu savunmadan sekip kornere gitti

NET POZİSYON! 25.dakikada sol kanattan gelen ortada savunmanın iyi uzaklaştıramadığı topu alan Sinan hemen vurdu kaleci Ertuğrul topu çıkardı

27.dakikada Aytaç ceza sahası dışından vurdu kaleci Harun topu çıkardı ardından Thelin hamle yaptı Harun bir kez daha müdahele etti ve tehlikeli bölgeden top uzaklaştı

SARI KART! 35.dakikada Caner Erkin itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

37.dakikada Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı. Kenara gelen Sinan Gümüş, oyuna dizlikle devam ediyor

39.dakikada Hodzic sağ tarafta kale sahasına çevirdi ancak pası doğrudan dışarı gitti

NET FIRSAT! 44.dakikada Aytaç Kara ceza sahası içinde uygun durumda ayağının dışı ile vurdu şutu az farkla auta gitti

45.dakikada Nazım Sangare ceza sahası yayından vurdu şutu kalecide kaldı

İlk yarı golsüz berabere bitti

İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de devre arasında Sinan Gümüş çıktı Thiam girdi

GOL! 51.dakikada Fenerbahçe Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Caner Erkin ortaladı kale sahasında Samatta kafayla golü attı

HODZIC GOLE YAKLAŞTI! 57.dakikada sol kanattan Yusuf ortaladı kaleci Harun boşa çıktı seken topa Hodzic vurdu şutu savunmaya çarpıp kornere gitti

60.dakikada sağ kanattan korneri Yusuf Erdoğan kullandı ortasına kafayı Luckassen vurdu kaleci Harun son anda kornere çeldi.

65.dakikada ceza sahası dışından Mert Hakan Yandaş vurdu şutu kalecide kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Kasımpaşa'da Isaac Thelin çıktı Anıl Koç girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 68.dakikada Fenerbahçe'de Samatta çıktı Ozan Tufan girdi

73.dakikada Anıl Koç ceza sahası dışından vurdu şutu kaleci Harun'da kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada Kasımpaşa'da Varga, Hadergjonaj ve Yusuf Erdoğan çıktı Yasin, Mehmet Fevzi ve Alan Karius girdi

SARI KART! 82.dakikada Hodzic hava topu mücadelesinde yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

84.dakikada sağ kanattan köşe vuruşu paslaşarak kullandı, son olarak Caner Erkin ortaladı savunma son anda topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 85.dakikada Fenerbahçe'de Ferdi çıktı Serhat oyuna girdi

87.dakikada ceza sahası yayı üzerinden topu kontrol eden Alan Carius bekletmeden vurdu şutu az farkla auta gitti

KIRMIZI KART! 89.dakikada Met Hakan ikili mücadele sonucu yerde kaldı, aynı pozisyonda yerde kalan Aytaç'a vurmasının ardından hakem Ümit Öztürk, Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kartını çıkardı

90.dakikada Cisse dönerek vurdu şutu savunmadan sekip kaleye doğru yöneldi ancak son anda direğin dibinden auta çıktı

Maçı Fenerbahçe 1-0 galip bitirdi

#Fenerbahçe
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Ocak 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:39
Öğle 12:46
İkindi 15:21
Akşam 17:43
Yatsı 19:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12