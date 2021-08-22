Fenerbahçe'de Samatta ile özel görüşme

Serdar Dursun'un yokluğu, Valencia'nın da sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle Samatta'nın bugün ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPACAĞIM"

Teknik direktör Vitor Pereira, tecrübeli oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirirken, kendisine olan güvenini yineledi.

Mbwana Samatta da, "Üstüme düşeni yapacağım. Gol atıp takıma katkı sağlamak istiyorum." dedi. Al-sat dengesi nedeniyle UEFA listesine adı bildirilmeyen Samatta, Helsinki maçında kadroda yer almamıştı.