Fenerbahçe'den son dakika mucizesi!

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Ankaragücü maçın henüz 3. dakikasında Alper Potuk'la bulduğu golle öne geçti, Fenerbahçe 43. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle karşılık verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda çok önemli pozisyonlardan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma tam 1-1 bitecek derken 90+6 dakikada sahneye çıkan Valencia, Fenerbahçe'ye 2-1'lik galibiyeti getiren golü kaydetti.



Fenerbahçe bu sonuçla puanını 79'a yükseltirken, Ankaragücü 38 puanda kaldı.



Süper Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.