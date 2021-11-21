Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yendi.

SPOR 21.11.2021, 19:20 21.11.2021, 21:21
Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti

Nef Stadı'nda oynanan derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

16. dakikada ilk gol Kerem Aktürkoğlu'ndan. Orta sahada Kerem Aktürkoğlu ile başlayan atakta, Olimpiu Morutan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Berke Özer'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada Mesut Özil skoru eşitledi. İrfan Can Kahveci'nin uzun pasıyla topla buluşan Mesut Özil, önündeki boş alandan yararlanarak hızla ilerledi ve meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın solundan filelerle buluşturdu. 1-1

81. dakikada Tisserand ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.

84. dakikada Diagne'nin attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. 

90+4. dakikada Miguel Crespo uzatmada Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Diego Rossi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Miguel Crespo'nun sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak ağlarla buluştu.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Fenerbahçe puanını 23'e yükseltti. Ligde dördüncü yenilgisini alan Galatasaray 21 puanda kaldı.

Öte yandan bir maçı eksik lider Trabzonspor’un 30 puanı bulunuyor.

Galatasaray ligin 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe de Göztepe deplasmanına gidecek.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 16. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem topu Morutan'a verdi. Morutan bekletmeden topu yeniden Kerem'e aktardı. Ceza sahası yayından topla beraber içeriye sokulan Kerem, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu kaleci Berke'nin solundan ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 31. dakikada İrfan Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mesut, topla beraber ceza sahasına sokuldu. Kaleci Muslera ile karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-1

20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KIRMIZI KART - 83. dakikada  Tisserand, sol çaprazda Kerem'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Galatasaray sol çaprazdan bir duran top kullanacak.

GOL - 90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rossi topu Crespo'ya çıkarttı. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Crespo, yerden uzak direğe doğru çok sert bir vuruş yaptı. Direğin içine çarpan top ağlara gitti. 1-2

Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

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