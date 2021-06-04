Fenerbahçe için Rafael Benitez iddiası

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yeni hocanın yabancı olacağını net bir şekilde ifade etmişti. Koç yeni teknik direktörün Alman ya da Portekiz ekolünden olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'A GELECEĞİ GÜN BELLİ OLDU

A Spor'un haberine göre İspanyol hoca Rafael Benitez, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek. Öte yandan dünyaca ünlü teknik adamın 16 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.