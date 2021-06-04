Fenerbahçe için Rafael Benitez iddiası
Fenerbahçe teknik direktör arayışında sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler dünyaca ünlü hoca Rafael Benitez'le anlaşma aşamasına geldi. İspanyol hocanın görüşmeleri sonuca bağlamak için 16 Haziran'da İstanbul'a geleceği iddia edildi. Benitez, Valencia'yı 3 sezonda 2 kez La Liga şampiyonu yaparken 1 kez de UEFA kupasını kazandı. 2004'te Liverpool'un başına geçen tecrübeli hoca 2005 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi. Kırmızılar, İspanyol hoca yönetiminde Beşiktaş'ı 8-0 yenmişti.
SPOR 04.06.2021, 23:34
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yeni hocanın yabancı olacağını net bir şekilde ifade etmişti. Koç yeni teknik direktörün Alman ya da Portekiz ekolünden olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.
İSTANBUL'A GELECEĞİ GÜN BELLİ OLDU
A Spor'un haberine göre İspanyol hoca Rafael Benitez, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek. Öte yandan dünyaca ünlü teknik adamın 16 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.
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