Fenerbahçe İstanbul'da 3 puan bıraktı!
Süper Lig’in 5. haftasında ilk 4 haftayı puansız kapatan Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe, hafta içerisinde oynanan Frankfurt maçından sonra Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı İstanbul ekibine 2-0 mağlup oldu. Başakşehir, maçın 16’ıncı dakikasında yeni transferi Okaka ve 90'ıncı dakikada Gulbrandsen ile Fenerbahçe’yi geçmeyi başardı.
Süper Lig'de 5. hafta maçları Başakşehir-Fenerbahçe arasında oynanan zorlu karşılaşma ile tamamlandı. Bu sezon ligde ilk 4 haftayı yenilgisiz kapatan Fenerbahçe, ilk yenilgisini Başakşehir'e karşı aldı.
Aykut Kocaman yönetimindeki İstanbul ekibi, bu sezonun ilk 3 puanını Fenerbahçe'ye karşı aldı.
İlk yarıda yeni transfer Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçen Başakşehir, maçın kalan dakikalarında skoru korumaya yönelik bir oyun anlayışı sergiledi.
İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle skoru kazanmaya çalışan Vitor Pereira'nın çabası yetersiz kaldı ve sarı-lacivertliler 3 puan bıraktı.
Maçın son saniyeleri oynanırken kontratak pozisyonu yakalayan Başakşehir, Edin Visca'nın asistinde Gulbrandsen ile farkı 2'ye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla Başakşehir sezonun ilk galibiyetini alırken, Fenerbahçe ilk yenilgiyi tattı.
MAÇ SONUCU | BAŞAKŞEHİR 2-0 FENERBAHÇE
16' Okaka
90' Gulbrandsen
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL! 16' Başakşehir, Visca'nın asistinde yeni transferi Okaka ile 1-0 öne geçti. Stefano Okaka, Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.
41' Tolga Ciğerci'nin uzaklardan denediği şut az farkla auta gitti.
65' Mesut Özil'in ortasında Valencia'nın kafa vuruşunu Volkan Babacan son anda çeldi. Dönen topu tamamlamaya çalışan Novak, auta gönderdi.
90' Edin Visca'nın pasında topla buluşan Gulbrandsen takımının 2'inci golünü attı ve maçın skorunu belirledi.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Şener, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka
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