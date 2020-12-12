Fenerbahçe Kadıköy'de tepetaklak

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Yeni Malatyaspor, 3-0 kazandı.

Maça topa sahip olarak başlayan Yeni Malatyaspor, 9. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği golle öne geçti: 0-1. İyi oyununu sürdüren Malatyaspor, 22. dakikada Umut Bulut'un golüyle farkı 2'ye taşıdı. İlk yarının son bölümünde Fenerbahçe baskısını arttırsa da konuk ekip soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıya da golle başlayan Yeni Malatyaspor 47. dakikada Youssouf Ndayishimiye ile farkı 3'e çıkardı: 0-3. Maçta başka gol olmadı ve Malatya temsilcisi sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla 23 puanda kaldı. Malatyaspor ise 16'ya çıkardı.



Sarı-lacivertli ekip gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK'yla karşılaşacak. Malatyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.