Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3,5 yıllık anlaştı iddiası!

Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündem maddesi Mesut Özil'de sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un transferi için “Gerçekleşmesi zor bir rüya” dediği Arsenal'ın yıldız futbolcusu adım adım Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor.

Bir ay önce Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Londra'da bizzat görüştüğü Mesut Özil, şartlarını sunmuş ve 5 milyon Euro'dan kapıyı açmıştı. İyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu gizlemeyen Mesut için sponsor arayışına başlayan sarı-lacivertliler, istediği desteği bulursa yıldız isimle 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gece geç saatlerde Türkiye ile ilgili bir fotoğraf paylaşımı yapması sarı lacivertli taraftarları daha da heyecanlandırdı.

Ayrıca, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen bir başka Arsenal savunmacısı Sokratis Papastathopoulos’un, Mesut’un bu paylaşıma göz kırpan emojiyle yanıt vermesi heyecanı doruk noktasına ulaştırdı.