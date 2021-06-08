Fenerbahçe, Pelkas'ın bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi

Sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan 1.9 milyon euroya kadroya katılan Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe 'de performansıyla en dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.

Yunan oyuncu bu iyi görüntüsünün karşılığını almaya başladı, Avrupa ekipleri tecrübeli orta saha için adeta sıraya girdi.

EN CİDDİ TALİP NAPOLI

27 yaşındaki futbolcu için birkaç yoklamanın yanı sıra en ciddi talibin İtalyan ekibi Napoli olduğu kaydedildi.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

2 sezon evvel Elif Elmas transferinde sarı-lacivertlilerle olan iyi ilişkiyi kullanmak isteyen İtalyan temsilcisinin, Pelkas için önümüzdeki günlerde resmi teklifle gelmesi beklenirken, Fenerbahçe yönetimi de başarılı oyuncunun bonservis bedelini minimum 15 milyon euro olarak belirledi.

Fanatik’in haberine göre, sarı-lacivertli ekibin kurmaylarının, söz konusu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği de gelen haberler arasında.