Fenerbahçe, Rizespor'u 4-0 mağlup etti
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, evinde Rizespor'u 4-0 mağlup etti.
SPOR 05.12.2021, 20:58
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, evinde Rizespor'u ağırladı.
İlk yarıya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.
Maçın 13. dakikasında Mergim Berisha topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve sarı-laciverliler devre arasına 1-0 önde gitti.
SERDAR DURSUN'DAN 3 GOL
İkinci yarıda da Fenerbahçe baskısını sürdürdü. Oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler skor avantajını da yakaladı.
70. ve 79. dakikada sahneye çıkan Serdar Dursun attığı gollerle takımına rahat bir nefes aldırdı.
90' dakikada da bir gol kaydeden oyuncu hattrick yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler maçı 4-0 kazandı.
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