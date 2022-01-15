Fenerbahçe ve Antalyaspor puanları paylaştı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
1' Mücadele Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı.
17' Sağ çaprazda İrfan Can Naldo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
30' Ferdi, Bünyamin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Ferdi Kadioglu
45' Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
46' Mücadelenin ikinci yarısı hakemin düdüğüyle başladı.
71' Karara itiraz eden Fredy de sarı kart gördü.Sarı Kart - Fredy
71' İrfan Can'a faul yapan Veysel sarı kart gördü.Sarı Kart - Veysel Sari
72' GOL! Sosa, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.Gol - José Sosa
80' GOL! Doğukan, Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.Gol - Dogukan Sinik
90' Antalyaspor'a Kudryashov sarı kart gördü.Sarı Kart - Fedor Kudryashov
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İLK 11'LER
ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel.
FENERBAHÇE: Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
STAT: Antalya
HAKEM: Atilla Karaoğlan
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|19
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|20
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|20
|20
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