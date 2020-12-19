Fenerbahçe'ye Gaziantep'te soğuk duş!

Gaziantep FK ile Fenerbahçe Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Gaziantep Fk, 3-1 kazandı.

Maça etkili başlayan Gaziantep FK, 10. dakikada Vetrih'in golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 24. dakikada Pelkas'ın kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Yediği golün ardından baskılı bir oyun sergileyen Gaziantep temsilcisi 40. dakikada Maxim'in penaltıdan bulduğu golle yeniden öne geçti: 2-1. İlk yarı Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe ilk yarıya göre daha iyi bir oyun sergilese de Gaziantep FK, 90+6. dakikada Kenan Özer'in frikik golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Karşılaşmayı Gaziantep FK, 3-1 kazandı.



Fenerbahçe, bu sonuçla 23 puanda kaldı. Gaziantep FK ise puanını 21'e çıkardı.



Fenerbahçe hafta içinde sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek.