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FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında cezalar onandı

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

SPOR 29.04.2022, 17:58 29.04.2022, 18:00
FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında cezalar onandı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle açılan davada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Haziran 2021'de hükmünü verdi.

Mahkeme, aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender başta olmak üzere 48 sanığa 5 yıl 1 ay ile 1971 yıl arasında değişen hapis cezası, 40 sanıkla ilgili de beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına yönelik hüküm kurdu.

Binlerce yıl hapis cezası ve birçok suçtan ceza

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, emniyet müdürü Nazmi Ardıç 2170 yıl, polis memuru Lokman Yanık ise 173 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında "haberleşmenin gizliliğini ihlale azmettirme""kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınmasına azmettirme""resmi belgede sahteciliğe azmettirme""iftiraya azmettirme","haberleşmenin gizliliğini ihlal""kişiler arasındaki konuşmaların kamu görevlisi tarafından dinlenmesi ve kayda alınması" ve FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" gibi suçlardan hapis cezası almıştı.

Mağdur Fenerbahçe'nin katılma talebi kabul edildi

Verilen hüküm incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, mağdur Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sanıklar hakkında verilen "gizliliğin ihlali""iftira""kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etme""kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme" gibi suçlardan katılma talebini kabul etti.

Tüm cezalar onandı

Beraat hükümlerinin katılanlar avukatı ve Cumhuriyet Savcısının istinaf başvurularını yerinde gören daire, beraat noktasında bozma kararı verdi.

Sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik istinaf başvurularını reddederek onama kararı verdi.

#FETÖ #Futbol #Kumpas #Ceza
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