FIFA yeni ofsayt sistemini 2022 Dünya Kupası'nda uygulayacak
FIFA küresel futbol gelişim direktörü Wenger, ofsaytta yeni sistemin, son Dünya Kupası'nda devreye girebileceğini söyledi.
FIFA küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda büyük olasılıkla uygulanacağını belirtti.
OFSAYTI OTOMATİK TESPİT EDECEK
Wenger, Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi.
FIFA küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda büyük olasılıkla uygulanacağını belirtti.
OFSAYTI OTOMATİK TESPİT EDECEK
Wenger, Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi.
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