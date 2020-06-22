Flaş iddia! Beşiktaş ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan sol bek Fabrice N'Sakala ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katıyor.
NTV'de yer alan habere göre; Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak olan 29 yaşındaki sol bek, Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile yeni sözleşme yapmayı planlamayan siyah beyazlılar, N'Sakala transferi ile sol bek açığı kapatmayı hedefliyor.
Kariyerinde daha önce Fransa'nın Troyes ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, son 4 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyiyor.
Bu sezon Akdeniz ekibinde 29 kez görev yapan N'Sakala, 1 asist yaptı.
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