Flaş sözler! "Galatasaray, Kruse'yi istiyor"

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, ülkesi Almanya'ya geri dönüş yaptı.



Arap ülkelerinden teklif aldığı konuşulan Kruse'nin, şimdiden gelecek sezonki durağı için arayışta olduğu bildirildi.



Tecrübeli futbolcunun ilk tercihinin, Almanya'da Bundesliga'daki kulüplerden biri olduğu ileri sürülüyor.



Eski kulübü Werder Bremen'in kendisine kapılarını kapattığı Kruse'yle, İspanya'dan Real Betis ve Villarreal'in de ilgilendiği iddia ediliyor.



"GALATASARAY İSTİYOR"



Öte yandan Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin: "Max Kruse'yi Galatasaray'ın istediğini öğrendim, bu hafta yeniden teyit ettim. Kaynağım söyledi" dedi.