Futbol tarihine geçen anlar! Brezilya-Arjantin maçı oynandığı sırada futbolcuları sınır dışı etmek için sahaya girdiler
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Breziya-Arjantin maçında tarihi olaylar yaşanıyor. Maç öncesinde yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği belirlenen Arjantinli futbolcular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri sahaya girdi. Yaşananların ardından Arjantin Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada maçın askıya alındığını duyurdu.
Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maçta futbol sahalarında benzeri görülmemiş olaylar yaşanıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer maçın oynandığı sırada sahaya girerek Arjantinli 4 futbolcuyu sınır dışı etmek istedi.
ARJANTİN SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti. Ulusal sağlık kurulu yetkilileri, karşılaşma öncesinde de "sağlık protokollerini ihlal eden" bu oyuncuların oynamamasını istemiş ancak CONMEBOL'ün izniyle oyuncular sahaya çıkmıştı.
MAÇ ASKIYA ALINDI
Yaşananların ardından Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada maçın askıya alındığını duyuruldu.
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