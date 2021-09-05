Futbol tarihine geçen anlar! Brezilya-Arjantin maçı oynandığı sırada futbolcuları sınır dışı etmek için sahaya girdiler

Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maçta futbol sahalarında benzeri görülmemiş olaylar yaşanıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer maçın oynandığı sırada sahaya girerek Arjantinli 4 futbolcuyu sınır dışı etmek istedi.

ARJANTİN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti. Ulusal sağlık kurulu yetkilileri, karşılaşma öncesinde de "sağlık protokollerini ihlal eden" bu oyuncuların oynamamasını istemiş ancak CONMEBOL'ün izniyle oyuncular sahaya çıkmıştı.

MAÇ ASKIYA ALINDI

Yaşananların ardından Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada maçın askıya alındığını duyuruldu.